В плане обороны Украины впервые прописаны действия для всех институтов – Данилов

В плане обороны Украины в случае вторжения роSSийских войск прописан детальный план действий для каждого учреждения и структуры.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что привлечение всех ведомств в плане обороны предусмотрено впервые в истории Украины.

«Ранее план обороны – это Генштаб, Вооруженные силы и группы, касающиеся сектора безопасности и обороны. Этот план обороны – более широкий документ. Все ведомства, имеющие к этому отношение, определены как структуры, участвующие в этом. Центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие институции – все будут вовлечены в этот вопрос”, – рассказал Данилов.

“Потому что если, не дай Бог, будет война, война – это дело всех. Не может быть такого, что одни органы будут привлечены, а другие будут наблюдать и смотреть, чем все это закончится”, – добавил глава СНБО.

Он отметил, что “это было в свое время, когда, к сожалению, РоSSийская Федерация через своих агентов оказала тотальное влияние на наш сектор обороны, когда у нас министром обороны был гражданин РоSSийской Федерации и даже не один”.

"Я уверен, что планы, которые мы предлагаем сегодня, проекты и стратегии, которые мы начинаем реализовывать, будут полезны для всесторонней защиты нашей страны", - сказал Данилов.