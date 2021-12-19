Украинцы в течение 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря, - Епифаний

Украинцы в течение следующих 10 лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

Такое мнение высказал глава Православной церкви Украины Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"Будем прогнозировать, что в течение 10 лет. А дальше будем видеть. Это сложно так предвидеть", - сказал он.

Епифаний отметил, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новому юлианскому календарю, однако процесс должен происходить постепенно. Он отметил, что украинцев "уже пытаются делить и по языку, и по религии".

К тому же глава ПЦУ убежден, что "храмы 25 декабря будут пустыми, а 7 января - полными".

"Это больше всего связано с традициями внутри. Мы уже говорили и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет такой активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, было ли это искусственно создано, я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я, действительно, не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", - резюмировал Эпифаний.

Напомним, 7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю").

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или новоюлианскому.

В Украине с 2017 года и 25 декабря, и 7 января являются официальными выходными. По данным соцопроса группы "Рейтинг", 77% украинцев празднуют Рождество 7 января, 56% считают его любимым среди новогодних праздников. В то же время вообще не отмечают этот христианский праздник 5% опрошенных.

В 2015 году секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с идеей перенести празднование Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) такой шаг поддержал. Президент Петр Порошенко сказал, что не имеет права решать, когда в Украине следует праздновать Рождество, но назвал мудрым праздновать его дважды.

В 2017 году Порошенко подписал указ о всеукраинском выходном 25 декабря.

Ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что празднование Рождества Христова в один день 25 декабря в Украине возможно после того, как к такому решению "дозреют" Церковь и верующие. По его словам, более 60 процентов украинцев против празднования 25 декабря.