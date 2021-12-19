РоSSия направила бомбардировщики для патрулирования границ Беларуси

Самолеты Ту-22М3 совершили четырехчасовой полет вдоль западной границы.

РоSSия направила бомбардировщики для патрулирования границ Беларуси
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РоSSия направила стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для совместного патрулирования регионов вдоль западной границы Беларуси.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

Отмечается, что роSSийские военнослужащие задействованы в составе смешанной тактической группы, к которой также относятся многофункциональные истребители СУ-30СМ двух стран.

В Минобороне РФ одновременно отметили, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 воздушно-космических сил (ПКС) "выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь". Сообщается, что во время полета продолжительностью около четырех часов "был отработан вопрос решения совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны" вооруженных сил Беларуси.

Ранее в Минске заявили о якобы увеличении почти вдвое количества полетов ВВС стран НАТО вдоль белорусской границы, в том числе - на территории Украины.

Ранее министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить на территории страны роSSийское ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.

Напомним, отношения Беларуси и Европейского Союза значительно осложнились после президентских выборов в августе 2020 года, победителем которых ЦИК в Минске объявил Александра Лукашенко. Запад и Украина не признают его легитимным президентом Белоруссии. С лета 2021 г. продолжается конфликт, связанный с использованием белорусским режимом людей из ближневосточных стран как инструмент давления на ЕС.

Запад также обвиняет Москву в эскалации конфликта с Украиной и угрозе нового военного вторжения. По данным НАТО, РоSSия могла стянуть к границе с Украиной до 100 тысяч солдат и офицеров. Москва отрицает такие намерения и вместе с тем обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров у роSSийских границ.

17 декабря МИД РоSSии опубликовал пакет требований относительно гарантий безопасности, что предусматривает, в частности, отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток и включения в состав Украины, а также от военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии и отказ от размещения ракет средней, малой дальности на позициях, с которых можно атаковать территории других участников сделки.

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