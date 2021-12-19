Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем

Они обсудили дальнейшее развитие ПЦУ, Его Всесвятость передал благословение украинскому народу.

Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

О встрече было договорено во время телефонного разговора 15 декабря, в годовщину Объединительного собора, сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Как сообщил Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь - признание ее другими православными церквями-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ как залога единения украинского общества.

Фото: eurosolidarity.org

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Петра Порошенко и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Его Всесвятость передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране был мир и благополучие.

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Как известно, 15 декабря Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Его Всесвятость поздравил пятого Президента с годовщиной Объединительного собора и пригласил посетить резиденцию Вселенского Патриарха на Фанаре.

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