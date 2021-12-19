Стало известно имя украинского бойца, убитого снайпером оккупантов в четверг

Парень служил в рядах 74 отдельного разведывательного батальона.

В четверг, 16 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе погиб 30-летний Станислав Запорожец из Луганской области.

Об этом в соцсети Facebook сообщил фонд "Вернись живым".

"Родом из Луганской области, Станислав защищал свою землю в рядах 74 отдельного разведывательного батальона. Как настоящий разведчик, он оставил немного: две фото, пустой профиль в соцсетях”, – говорится в сообщении.

Станислав оставил мать и младшего брата.

“Ни на одно мгновение не забываем, кто начал эту проклятую войну. Кто и за что убивает вставших на защиту своей страны украинцев. Павшему же – светлая память вовек”, – добавили в фонде.

Напомним, 1 декабря вблизи Новотроицкого погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Валерий Геровкин. Его убил вражеский снайпер.

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