Беларусь готова разместить роSSийское ядерное оружие "в случае угрозы со стороны НАТО"
НАТО приблизилось к белорусским границам, заявил глава белорусского МИД.
Беларусь готова разместить на территории страны роSSийское ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, пишет агентство БелТа.
Макей обратил внимание, что "НАТО приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились".
"То, о чем заявил Президент Александр Лукашенко, - что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - подчеркнул министр.
Глава МИД также отметил, что "определенный плацдарм против РоSSии НАТО сейчас создает и в Украине".
Отметим, как пишет interfax.com.ua, глава роSSийского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил в начале декабря, что заявления Александра Лукашенко о возможности размещения роSSийского ядерного оружия на территории Беларуси можно расценивать как предостережение Западу.