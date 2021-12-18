Беларусь готова разместить роSSийское ядерное оружие "в случае угрозы со стороны НАТО"

Беларусь готова разместить на территории страны роSSийское ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, пишет агентство БелТа.

Макей обратил внимание, что "НАТО приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились".

"То, о чем заявил Президент Александр Лукашенко, - что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши ", - подчеркнул министр.

Глава МИД также отметил, что "определенный плацдарм против РоSSии НАТО сейчас создает и в Украине".

Отметим, как пишет interfax.com.ua, глава роSSийского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил в начале декабря, что заявления Александра Лукашенко о возможности размещения роSSийского ядерного оружия на территории Беларуси можно расценивать как предостережение Западу.