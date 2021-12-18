Экс-глава Днепропетровского облсовета подозревается в злоупотреблении властью и в угрозе убийством

48-летний мужчина нанес местному бюджету ущерб почти на 10 миллионов гривен и угрожал подчиненному убийством.

Экс-глава Днепропетровского облсовета подозревается в злоупотреблении властью и в угрозе убийством

Бывший глава Днепропетровского облсовета подозревается в злоупотреблении властью и в угрозе убийством.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями полиции области разоблачили бывшего главу Днепропетровского областного совета в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Подозреваемый, действуя в интересах частной компании, нарушил процедуру продажи коммунального имущества, чем нанес ущерб более чем на 9,7 млн грн. Вопрос продажи имущества ни разу не выносился на рассмотрение профильной комиссии Днепропетровского областного совета, а также не была соблюдена процедура опубликования информации о продаже имущества в средствах массовой информации.

Соответственно, частная компания получила необоснованное право на приобретение имущества, а также скидку при его покупке.

Отдельно полицейские установили факт угрозы убийством одному из работников. Работая первым заместителем главы одного из горсоветов, он запугивал и принуждал начальника управления к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ частной компанией.

Экс-главе Днепропетровского облсовета было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса. Сегодня, 17 декабря, судом была избрана мера пресечения – залог в 1 миллион 135 тысяч гривен.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

Напомним, Национальная полиция задержала 45-летнего мужчину по подозрению в подготовке к убийству депутата Днепропетровского областного совета.

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