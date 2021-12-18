Украина будет участвовать в программе "Креативная Европа" еще шесть лет

Зеленский подписал соответствующий закон.

Украина будет участвовать в программе "Креативная Европа" еще шесть лет
Фото: britishcouncil.org

Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный им Закон о ратификации Соглашения с Европейским Союзом по участию Украины в программе "Креативная Европа" до 2027 года.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Соглашение было заключено 12 октября 2021 года в Киеве.

“Украина принимает участие в этой программе с 2016 года, результатом чего является 38 международных проектов с участием украинских организаций в сотрудничестве со 117 партнерскими институциями из 29 стран Европы.

Украина сотрудничает с ЕС в научной, образовательной и культурной сфере.

"Присоединение к программе потребует от нашего государства уплаты финансового взноса, который состоит из взноса на операционную деятельность и сбора за участие и имеет форму ежегодной оплаты", - говорится в сообщении.

Определение финансового взноса базируется на динамической формуле, учитывающей соотношение ВВП Украины в рыночных ценах к ВВП ЕС в рыночных ценах. По предварительным расчетам Европейского Союза, финансовый взнос нашей страны, в том числе в 2022 году, может составить 883 тыс. евро.

Оплата будет осуществляться через ассигнования, предусмотренные Министерством культуры и информационной политики в государственном бюджете.

“Продолжение участия нашей страны в программе ЕС «Креативная Европа» до 2027 года будет способствовать реализации стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе через активное сотрудничество в области культуры. Участие страны в одной из крупнейших программ Европейского Союза культурно-гуманитарного направления обеспечивает дополнительные стимулы и возможности для развития культуры и креативных индустрий и создает основу для вовлечения Украины в общеевропейские культурные процессы”, – добавили в ОПУ.

Напомним, соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 декабря 2021 года.

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