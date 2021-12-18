РоSSия продолжает стягивать войска к границе Украины, - CNN

Такая же активность наблюдалась во время весеннего наращивания военной мощи РоSSии, которое в конце концов было остановлено.

Росcия продолжает наращивать войсковые силы вблизи украинской границы. Скопление отдельных групп и техники наблюдается на расстоянии до 50 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на разведданные США .

"РоSSия начала использовать коммерческие воздушные и ж/д маршруты для поддержки военных", - говорится в публикации.

Отмечается, что такая же воздушная и железнодорожная активность была заметна во время весеннего наращивания военной мощи РоSSии, которое в конце концов было остановлено.

По последним оценкам разведки США , на границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 так называемых батальонных тактических групп, еще шесть находятся в пути. Эти группы, в состав которых могут входить по 900 человек личного состава, представляют собой диверсифицированные самодостаточные боевые подразделения, в которых сосредотачиваются живая сила, артиллерия, противотанковые системы, разведывательные и инженерные мощности. Такие группы сыграли ведущую роль в роSSийской военной активности в Украине в 2014 году.

Недавние спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies и предоставленные CNN, показывают, что РоSSия сосредоточила войска и технику на расстоянии 50 км от границы с Украиной.

Изображения показывают увеличение в период с 7 сентября по 5 декабря количества роSSийской военной техники в роSSийском селе Солоте в Белгородской области. По словам экспертов, РоSSия, похоже, создает новый полк в составе своей 3-й мотострелковой дивизии сухопутных войск.

Основной источник наращивания роSSийской военной мощи наблюдается в 6-й армии, 1-й – в Воронеже, 41-й – в Ельне и 58-й и 49-й армиях – в Крыму.

Следующим шагом РоSSии может служить призыв резервных сил.

Администрация Байдена считает возможным предотвратить роSSийское вторжение, поскольку полагает, что Путин еще не принял соответствующее решение.

Напомним, опрос Киевского международного института социологии свидетельствует, что половина украинцев готовы оказывать вооруженное или гражданское сопротивление в случае нового нападения РоSSии на Украину. В частности каждый третий респондент – 33,3% – заявил о готовности взять в руки оружие. Еще 21,7% респондентов готовы противиться путем участия в акциях гражданского сопротивления.