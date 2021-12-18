РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим тишины

Потерь среди украинских военных не было.

РоSSийские оккупанты четыре раза нарушили режим тишины
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение пятницы, 17 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила прессслужба ООС.

В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Новотошкивского враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского роSSийские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на утро субботы, 18 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 16 декабря, в ходе боевых действий на востоке Украины погиб украинский военный.

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