В "красной" зоне карантина находятся 8 областей Украины

Остальные регионы являются "желтыми".

По состоянию на субботу, 18 декабря, в Украине 8 областей находятся в красной зоне адаптивного карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

"Красными" являются Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Самый высокий показатель уровня заболеваемости ковидом по состоянию на 17 декабря был зафиксирован в Киеве — 522 (показатель составляет 75 на 100 тысяч населения), а самый низкий, 130 — в Херсонской области.

Добавим, самый высокий показатель был зафиксирован в Полтавской области – 2 696 на 100 тысяч (показатель – 300).

Напомним, что 7 декабря из "красной" зоны вышли Киев и восемь областей Украины: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская.

С 15 декабря из "красной" зоны вышли Винницкая и Хмельницкая области.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что высокие темпы вакцинации, а именно - более 1 млн человек в неделю, позволяют Украине избегать введения локдауна в условиях пандемии коронавируса. Однако отдельные ограничительные меры будут сохраняться еще довольно долго, в частности, речь идет о ношении масок.

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