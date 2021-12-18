В Украине обнаружили первый случай "омикрона"

Больной вернулся из ОАЭ, где имел контакт с больными COVID-19.

В Украине обнаружили первый случай "омикрона"

В Украине обнаружили первый случай штамма коронавируса "омикрон".

Об этом в соцсети Facebook написал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования был обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like)", - говорится в сообщении Ляшко.

Человек, оказавшийся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID-19.

Пациент продолжает находиться на лечении.

Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

“Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Соблюдайте установленные противоэпидемические нормы и правила. По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма "Omicron" доминирует”, – добавил министр.

Напомним, что штамм омикрон появился в ноябре на юге Африки, после чего ВОЗ почти сразу объявила его таким, который вызывает беспокойство. Главная особенность нового штамма заключается в необычно большом количестве мутаций, в том числе в спаечном белке, отвечающем за проникновение вируса в клетки человека.

В то же время уровень госпитализаций пациентов с омикрон-вариантом коронавируса в Южно-Африканской Республике оказался намного меньше, чем в предыдущие волны COVID-19.

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