Закон об упрощенном налогообложении резидентов "Дия Сити" подписал президент

Зеленский одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины по стимулированию развития цифровой экономики в Украине.

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине (закон № 1946-ІХ), сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов "Дия Сити", функционирование которых определено Законом "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1667-IX, принятым в июле этого года.

Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности, путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных IТ-компаний на внешнем рынке.

Среди предусмотренных законом особенностей налогообложения резидентов "Дия Сити":

– возможность уплаты налога на прибыль предприятиями на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал;

– налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов «Дия Сити» в виде заработной платы, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро в год;

– уплата единого социального взноса резидентом «Дия Сити» (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов “Дия Сити”. "Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в IТ-индустрию и создания новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5376, вносящий изменения в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики в Украине.

"Дия Сити" – это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе.

В июле этого года парламент принял создание "виртуальной ("свободной") экономической зоны" со специальным режимом налогообложения для отдельных предприятий и предпринимателей.