РоSSия официально вышла из Договора об открытом небе

В июне РФ направила уведомление о таком решении депозитариям Договора.

РоSSия официально вышла из Договора об открытом небе
Фото: airlife-club.com

С субботы, 18 декабря, вступило в силу решение РоSSии о выходе из числа стран-участниц Договора по открытому небу. Об этом пишет Немецкая волна.

В июне РоSSия направила сообщение о таком решении депозитариям соглашения – Венгрии и Канаде, сообщили в МИДе РоSSии. РоSSияне также предупредили других участников соглашения.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 27 государствами-участниками объединения, которое с 1994 года получило название Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Период ратификации завершился после подписания 26 марта 2001 года президентом РоSSии Владимиром Путиным соответствующего закона. Договор вступил в силу с 1 января 2002 года.

На 2005 год его участниками были 34 государства ОБСЕ. Целями соглашения были содействие большей открытости и транспарентности военной деятельности, а также укрепление безопасности через меры по укреплению доверия и стабильности.

Страны-подписанты обязывались разрешать другим сторонам договора осуществлять над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа 22 мая 2020 года сообщила иностранным партнерам о выходе из Договора об открытом небе, который разрешает свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших договор.

В ноябре 2020 года Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что вступил в силу выход Штатов из Соглашения об открытом небе.

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