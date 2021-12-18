Замглавы Офиса президента обсудил с главой МИД Германии ситуацию вокруг Украины

Особое внимание немецкой стороны привлекли к мерам РФ, указывающим на ее подготовку к расширению агрессии против украинского государства.

Замглавы Офиса президента обсудил с главой МИД Германии ситуацию вокруг Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец обсудил с государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Тобиасом Линднером ситуацию на востоке и вокруг Украины, пути ее улучшения и отдельные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.

"Заместитель руководителя Офиса Главы государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на востоке и вокруг Украины, скоплении роSSийских войск вдоль украинской границы, усилении разведывательной активности со стороны РоSSийской Федерации. Он отметил активизацию асимметричных и провокационных действий РоSSии не только против Украины, но и других стран мира, что подрывает международную безопасность", - говорится в сообщении.

Особое внимание немецкой стороны привлекли к мерам РФ, указывающим на ее подготовку к расширению агрессии против украинского государства.

Отмечается, что Машовец предложил Германии как ведущей европейской стране принять меры по консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для предотвращения дальнейших агрессивных действий со стороны РоSSии, включая применение предупредительного санкционного давления. Он отметил, что только скоординированные решительные действия всех европейских партнеров в политико-дипломатической, информационной, экономической и других областях могут остановить роSSийскую агрессию.

Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что готовность западного мира к практическому противостоянию в агрессивном поведении РоSSийской Федерации может защитить демократические ценности, международные принципы и сохранить мировой порядок.

"Вводить санкции после начала роSSийского вторжения и выражать беспокойство будет поздно, поскольку понятие демократических ценностей западного общества уже будет подорвано. РоSSия не остановит свою агрессию против стран ЕС и НАТО, которую она начала в 2008 году против Грузии и продолжила в 2014 году против Украины" – цитирует слова Машовца пресс-служба.

При этом представитель ОП предложил увеличить помощь Украине в укреплении обороноспособности, что является главным сдерживающим фактором РоSSии, и не создавать искусственных ограничений в этом процессе. Была подчеркнута важность остановки проекта "Северный поток-2", что станет четким сигналом решимости Германии и других европейских стран в противостоянии роSSийской агрессии.

Государственный секретарь МИД Германии положительно оценил двусторонний диалог по безопасности, начатый на этой неделе в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Он подтвердил неизменную поддержку со стороны Германии суверенитета и территориальной целостности государства.

Тобиас Линднер подчеркнул, что Германия готова к решительным действиям по поддержке Украины и придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем. Он отметил, что Германия поддерживает полное исполнение положений Будапештского меморандума и никогда не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией.

Во время встречи Роман Машовец поздравил Тобиаса Линднера с назначением на должность государственного секретаря МИД ФРГ и его первым зарубежным визитом в Украину.

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