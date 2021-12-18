ГБР пыталось вручить повестку Порошенко, но он сел в автомобиль и уехал

Сотрудники ГБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове пятому президенту, главе фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко, однако он сел в автомобиль и уехал до того, как к нему приблизились силовики.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что речь идет о уголовном производстве по преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

"Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что "действуют исключительно в пределах и способом, определенным законодательством", в том числе в том, что касается вызова высокопоставленных должностных лиц и вручения соответствующих сообщений.

В ГБР подчеркнули, что производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Напомним, 8 октября 2021 года Офис генпрокурора объявил народному депутату фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. В рамках нового подозрения прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение было обжаловано в апелляционную инстанцию.