Столтенберг ответил на ультиматум РоSSии по поводу членства Украины в НАТО

"Любой диалог с Москвой должен проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина".

НАТО не будет принимать никаких постановлений, запрещающих вступление Украины в Альянс. Процесс интеграции Украины в блок зависит только от Украины и стран-участниц НАТО.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Associated Press.

"Любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО по поводу действий РоSSии, а также строиться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что 30 стран-членов НАТО "ясно дали понять, что если РоSSия пойдет на эскалацию, мы готовы работать над укреплением оборонных мер".