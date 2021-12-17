Столтенберг ответил на ультиматум РоSSии по поводу членства Украины в НАТО

"Любой диалог с Москвой должен проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина".

Столтенберг ответил на ультиматум РоSSии по поводу членства Украины в НАТО
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

НАТО не будет принимать никаких постановлений, запрещающих вступление Украины в Альянс. Процесс интеграции Украины в блок зависит только от Украины и стран-участниц НАТО.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Associated Press.

"Любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО по поводу действий РоSSии, а также строиться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что 30 стран-членов НАТО "ясно дали понять, что если РоSSия пойдет на эскалацию, мы готовы работать над укреплением оборонных мер".

Напомним, накануне Министерство иностранных дел РоSSии обнародовало проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

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