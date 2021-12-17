Столтенберг ответил на ультиматум РоSSии по поводу членства Украины в НАТО
"Любой диалог с Москвой должен проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина".
НАТО не будет принимать никаких постановлений, запрещающих вступление Украины в Альянс. Процесс интеграции Украины в блок зависит только от Украины и стран-участниц НАТО.
Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Associated Press.
"Любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО по поводу действий РоSSии, а также строиться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в рамках консультаций с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина", - заявил Столтенберг.
Он также добавил, что 30 стран-членов НАТО "ясно дали понять, что если РоSSия пойдет на эскалацию, мы готовы работать над укреплением оборонных мер".
Напомним, накануне Министерство иностранных дел РоSSии обнародовало проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.