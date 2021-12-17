МИД: Решения о вступлении Украины в НАТО могут принимать только Украина и члены Альянса

В МИДе призвали уже сейчас приступить к выполнению Минских договоренностей.

МИД: Решения о вступлении Украины в НАТО могут принимать только Украина и члены Альянса
Фото: facebook Ніколенка

Только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД РоSSийской Федерации роSSийские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В связи с положениями этих проектов, которые касаются нашего государства, подчеркиваем, что только Украина и члены НАТО вправе решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в его заявлении от 16 декабря 2021 года.

"Это же касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в частности в сфере военного сотрудничества. Отмечаем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя роSSийская эскалация вдоль границы Украины и ее оккупированных территориях", - отметил Николенко.

Спикер МИД отметил, что именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте.

"В этой связи призываем РоSSию как первые конструктивные шаги для достижения этой цели безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата, в том числе совместных согласованных выводов саммита Нормандской четверки 2019 года, которые касаются, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжения процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных заключений Парижского саммита, открытия и обеспечения надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведения следующих этапов процесса взаимного освобождения лиц и обмена соответствующими списками", - сказал Николенко.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел РоSSии обнародовало проекты соглашения с НАТО и договора с США о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают отказ от дальнейшего расширения альянса и вступления в него Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет принимать никаких постановлений, запрещающих вступление Украины в Альянс. Процесс интеграции Украины в блок зависит только от Украины и стран-участниц НАТО.

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