Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении по делу о некачественных "Кентаврах" для армии

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Министерства обороны по делу о поставках Вооруженным Силам Украины десантных катеров "Кентавр" несоответствующего качества.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Установлено, что должностное лицо в сговоре с руководством ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском» подделало и издало официальные документы, согласно которым окончательная сборка двух десантных катеров «Кентавр» с проведением испытаний их ходовых характеристик считаются завершенными", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что военному было известно о том, что указанные испытания не проводились вообще.

"Более того, чиновник знал, что проект этих катеров не отвечал требованиям, предъявляемым заказчиком - Минобороны, а именно в части показателей водоизмещения, осадки, максимальной скорости хода и высоты надводного борта. Это было обусловлено многими ошибками при разработке проекта и некорректными решениями, которые допустил исполнитель – «Кузница на Рыбальском». Поэтому изготовленная некачественная продукция от исполнителя не должна была быть принята», - отметили в ГБР.

Экс-чиновник подозревается в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, в условиях особого периода, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины), а также в составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, стоимость гособоронзаказа завода "Кузница на Рыбальском" составляет почти 18 млн долларов. Поставить военную технику Военно-морским силам Украины завод должен был еще в 2018 году. Однако катера до сих пор испытывают.

По данным следствия, Минобороны закупило, а предприятие поставило непригодные катера "Кентавр". В результате подозрения в превышении полномочий и заговоре объявлены бывшим военным топ-чиновникам и руководителю "Кузницы на Рыбальском". Гособвинение насчитало около 476 млн грн убытков.

"Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") раньше принадлежала Петру Порошенко и Игорю Кононенко. В ноябре 2018 года компания Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн в заводе. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата – 20,1%.