В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие

Известно по меньшей мере о четырех пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" загорелся один из строящихся военных кораблей.

Об этом сообщает ТАСС.

Известно о по меньшей мере четырех пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии.

По данным источника агентства, пожар произошел на военном корабле, находящемся на стапелях. В скорой помощи Санкт-Петербурга сообщили о трех пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

В соцсетях появились видео пожара. Очевидцы утверждают, что горел корвет "Проворный", строящийся для Министерства обороны РФ .

Судостроительный завод «Северная верфь», Питер, вечер 17.12.21.

Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ .

Четыре человека пострадали, трое из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ — Vagab?nd из Метавселенной ? (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021

Напомним, в октябре 2018 года в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов". Сообщали, что авианосец получил повреждение из-за падения башенных кранов. В ходе инцидента пострадали четверо работников судоремонтного завода.

В 2016 году "Адмирал Кузнецов" участвовал в военной операции в Сирии, с него было совершено более 400 боевых вылетов роSSийских истребителей. Два истребителя потерпели крушение: Су-33 во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы и упал в море, во втором случае во время захода на посадку разбился МиГ-29.

Британские вооруженные силы, сопровождавшие "Адмирал Кузнецов" на обратном пути после бомбардировок в Сирии, назвали роSSийский авианосец "кораблем позора".