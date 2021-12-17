В РоSSии на верфи загорелся военный корабль, есть пострадавшие
Известно по меньшей мере о четырех пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии.
Фото: Скріншот відео
В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" загорелся один из строящихся военных кораблей.
Об этом сообщает ТАСС.
Известно о по меньшей мере четырех пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии.
По данным источника агентства, пожар произошел на военном корабле, находящемся на стапелях. В скорой помощи Санкт-Петербурга сообщили о трех пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное.
В соцсетях появились видео пожара. Очевидцы утверждают, что горел корвет "Проворный", строящийся для Министерства обороны РФ.
Судостроительный завод «Северная верфь», Питер, вечер 17.12.21. Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ. Четыре человека пострадали, трое из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ
Напомним, в октябре 2018 года в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов". Сообщали, что авианосец получил повреждение из-за падения башенных кранов. В ходе инцидента пострадали четверо работников судоремонтного завода.
В 2016 году "Адмирал Кузнецов" участвовал в военной операции в Сирии, с него было совершено более 400 боевых вылетов роSSийских истребителей. Два истребителя потерпели крушение: Су-33 во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы и упал в море, во втором случае во время захода на посадку разбился МиГ-29.
Британские вооруженные силы, сопровождавшие "Адмирал Кузнецов" на обратном пути после бомбардировок в Сирии, назвали роSSийский авианосец "кораблем позора".