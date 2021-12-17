Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму

По словам нардепа, UBC group выпускает холодильное оборудование и экспортирует его в ДНР, ЛНР.

Народный депутат от фракции " ЕС " Ахтем Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества украинской компании UBC group с оккупантами в Крыму. Депутат также призвал Верховную Раду к реагированию на преступную деятельность заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, фактически руководящего оккупационной политикой РоSSии в Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Чийгоза в фейсбуке.

"Сегодня в Верховной Раде затронул вопрос реагирования на преступную деятельность заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, который фактически руководит оккупационной политикой РоSSии в Крыму, а также на продолжение сотрудничества некоторых представителей "украинского бизнеса" с роSSийскими оккупантами", - написал депутат.

Чийгоз также сообщил о беспрецедентном случае с Красноперекопским заводом холодильного оборудования, где украинская фирма UBC group до сих пор выпускает холодильное оборудование и экспортирует его в т.н. "ДНР", "ЛНР" и страны ЕС , а покупателями являются всемирно известные компании: AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того, чтобы обойти санкции Евросоюза против роSSийских оккупантов, "украинские" дельцы делали фиктивные документы о том, что товар изготовлен якобы в Белгородской области.