Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму

По словам нардепа, UBC group выпускает холодильное оборудование и экспортирует его в ДНР, ЛНР.

Чийгоз обратился к СБУ относительно сотрудничества компании UBC group с оккупантами в Крыму
Фото: Сергей Нужненко

Народный депутат от фракции "ЕС" Ахтем Чийгоз обратился в СБУ по поводу сотрудничества украинской компании UBC group с оккупантами в Крыму. Депутат также призвал Верховную Раду к реагированию на преступную деятельность заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, фактически руководящего оккупационной политикой РоSSии в Крыму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Чийгоза в фейсбуке.

"Сегодня в Верховной Раде затронул вопрос реагирования на преступную деятельность заместителя главы правительства РФ Марата Хуснуллина, который фактически руководит оккупационной политикой РоSSии в Крыму, а также на продолжение сотрудничества некоторых представителей "украинского бизнеса" с роSSийскими оккупантами", - написал депутат.

Чийгоз также сообщил о беспрецедентном случае с Красноперекопским заводом холодильного оборудования, где украинская фирма UBC group до сих пор выпускает холодильное оборудование и экспортирует его в т.н. "ДНР", "ЛНР" и страны ЕС, а покупателями являются всемирно известные компании: AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того, чтобы обойти санкции Евросоюза против роSSийских оккупантов, "украинские" дельцы делали фиктивные документы о том, что товар изготовлен якобы в Белгородской области.

Представитель "ЕС" официально обратился в Службу безопасности Украины по этому поводу.

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