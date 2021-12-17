Верховная Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада Украины не смогла удовлетворить требование представителей малого бизнеса, которые требовали под зданием Парламента отсрочить внедрение РРО. Большинство народных депутатов просто не явились на заседание.

Вопрос, который критически важен для украинских ФЛП (физическое лицо-предприниматель), даже не был включен в повестку дня. Надежды представителей малого бизнеса в Украине на отсрочку обязательного введения РРО (регистраторов расчетных операций или кассовых аппаратов) рухнули. За внесение соответствующего проекта закона №6376 на рассмотрение Парламента не хватило голосов.

"За" включение вопроса об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП проголосовали чуть более ста нардепов, поскольку остальные попросту не дошли до внеочередного заседания…

"За" выполнение требования митингующих под Верховной Радой ФЛП о временной отмене закона об обязательном внедрении в Украине кассовых аппаратов для бизнеса проголосовали 36 народных депутатов от партии "Слуга народа", еще 12 голосов отдали ОПЗЖ и 21 – "Европейская солидарность", 10 голосов отдали Батькивщина, 11 - "За будущее". Еще 4 голоса в поддержку отсрочки введения РРО отдали депутаты от "Довиры".

После провала Верховной Радой голосования об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для всех предпринимателей, включая ФЛП, представители малого бизнеса будут вынуждены с 1 января 2022 года работать только при наличии РРО.

Напомним, эксперты ранее назвали категории ФЛП, которым с 1 января 2022 года отменят упрощенные правила уплаты налогов.