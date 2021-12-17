Зеленский пригласил лидеров ЕС и G7 в Украину

Собеседники подвели внешнеполитические итоги года и очертили задачи на будущее.

Зеленский пригласил лидеров ЕС и G7 в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с послами "Группы семи" (G7) и Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.

Отмечается, что собеседники подвели внешнеполитические итоги года и очертили задачи на будущее.

"Мы запустили Крымскую платформу. Провели результативный саммит УкраинаЕС. Украина продолжит развивать отношения с ЕС и НАТО, наполнять новыми, конкретными проектами и содержаниями сотрудничество с ключевыми партнерами. Мы будем укреплять оборонные возможности, будем внедрять изменения в нашей стране, модернизировать экономику", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал участникам встречи о важных шагах на пути преобразований в Украине, в частности - о ходе реформ.

"Мы разблокировали судебную реформу. Запустили важнейший процесс деолигархизации", - отметил Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Отдельное внимание участники мероприятия уделили обсуждению ситуации безопасности на границах Украины и процесса мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский, в частности, отметил важность активизации работы всех переговорных форматов для деэскалации ситуации.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь Украины и пригласил лидеров стран G7 и Европейского Союза посетить Украину.

"Жду всех лидеров ваших стран в следующем году в Украине", – сказал Зеленский.

Напомним, 12 декабря послы стран "большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) по итогам встречи в Ливерпуле обнародовали совместное заявление. В документе, среди прочего, сказано, что военная агрессия РоSSии против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется Москве.

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