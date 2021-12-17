"Голос" обвинил "Справедливость" и Офис президента в рейдерском захвате фракции

Во фракции считают, что первый вице-спикер Корниенко намеренно тянул время на внеочередном заседании, чтобы дождаться решения ОАСК.

"Голос" обвинил "Справедливость" и Офис президента в рейдерском захвате фракции
Фото: facebook/Голос

Представители группы "Справедливость", исключенные или сами вышедшие из рядов партии "Голос", в тандеме с Офисом президента поставили цель - уничтожить партию и на основе фракции строить новый "патриотический" политический проект.

Об этом говорится в официальном заявлении "Голоса".

"Все было сделано в лучших традициях "портновщины" конца 2000-х, когда подают иски, получают нелегитимные решения и таким образом обеспечивают рейдерский захват. Сегодня депутаты самопровозглашенной "Справедливости" обратились к ОАСК с иском для аннулирования положения о фракции политической партии «Голос» и уже через два (!) часа получили постановление об обеспечении иска, что противоправно приостановило действие положения о фракции", - заявили в партии.

Там считают, что первый вице-спикер Рады Александр Корниенко намеренно тянул время на внеочередном заседании, чтобы дождаться постановления Окружного административного суда Киева.

"По закону именно политическая партия является первоисточником создания и существования фракции в парламенте. Партия «Голос» не признает каких-либо изменений руководства своей фракции в парламенте и будет использовать все юридические и политические механизмы для защиты. Мы подаем иски и инициируем уголовные дела ", – говорится в заявлении.

"Всю вину за рейдерский захват фракции мы возлагаем на Офис президента, первого заместителя спикера Верховной Рады и бывших членов партии — так называемую группу «Справедливость». Огромным общественно-политическим разочарованием является то, что те, кто построили свою карьеру на борьбе за институции и верховенство права, упали в самые позорные методы времен «портновщины», чтобы удовлетворить свои амбиции», - отметили в "Голосе".

Напомним, сегодня Корниенко объявил решение об изменении главы фракции "Голос" с Ярослава Железняка на Александру Устинову.



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