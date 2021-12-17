Минздрав дополнил перечень профессий, для которых прививка против ковида будет обязательной

К нему добавили медиков и коммунальщиков.

Министерство здравоохранения расширило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждения и организации.

"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться короновирусной болезнью. Между тем, 9 из 10 госпитализированных - невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Напомним, что перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против острой респираторной болезни COVID-19, был утвержден приказом Министерства здравоохранения №2153 от 4 октября.

В ноябре глава Минздрава Ляшко анонсировал обязательную вакцинацию для медиков и коммунальщиков.