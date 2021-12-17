Стефанчук пообещал не закрывать кулуары Рады для прессы

При этом спикер не возражает, что "некоторые народные депутаты" поддерживают идею лишения журналистов права доступа к кулуарам парламента.

Стефанчук пообещал не закрывать кулуары Рады для прессы
Фото: Макс Требухов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пообещал не закрывать кулуары для представителей СМИ.

Об этом он сказал на брифинге в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Пока это предложение (убрать СМИ из кулуаров, - ред.) не стоит. Сейчас это предложение - чтобы вас где-то забрать… в какое-нибудь журналистское гетто... не стоит", - сказал Стефанчук.

При этом спикер не отрицает, что "некоторые народные депутаты" поддерживают идею лишения журналистов права доступа к кулуарам. Он отметил, что слышал его от некоторых депутатов.

"Однако, на уровне руководства Верховной Рады, на уровне аппарата - людей, принимающих решение по обустройству, такого решения не принималось. Такое решение не рассматривалось. Такое решение не вносилось... Как только будет этот вопрос подниматься…Давайте мы тогда свяжемся с парламентскими журналистами... Вы их делегируете. Но я надеюсь, что этого будет не нужно... Но какие-то вещи нам будет со временем нужно проговорить", - отметил Стефанчук.

Напомним, в начале сентября кулуары Рады частично открыли для прессы. Однако часть второго парламентского этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для СМИ.

Кулуары парламента закрыли с началом распространения коронавируса в Украине. В самое здание Рады с марта стали пускать по новым правилам: только один журналист издания или одна съемочная группа от канала. Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах с началом новой пленарной сессии 1 сентября 2020 г., однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.

В начале октября журналисты, работающие в Раде, начали собирать подписи за увеличение количества аккредитационных карт для СМИ, позволяющих работать в кулуарах второго этажа. Представители СМИ просили зарезервировать по две красные карточки для съемочных групп телеканалов и по одной – для репортеров.

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