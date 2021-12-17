Возле Рады произошли столкновения ФЛП с силовиками, есть травмированные и задержанные

Возле Верховной Рады Украины произошли столкновения между митингующими, выступающими против введения обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей, и полицией.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В настоящее время правоохранители усилили меры безопасности.

"Сегодня в правительственном квартале проходит акция при массовом участии граждан. В целях обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время акции некоторые его участники прибегли к противоправным действиям и начали блокировать подходы к парламенту и бросать пиротехнические средства. В результате взрыва петарды травмировалась женщина - участница акции. Сейчас врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь на месте.

Полицейские также проводят превентивную работу с участниками мероприятия и призывают митингующих соблюдать заявленный мирный формат проведения акции.

В Нацполиции также сообщили, что за нарушение правопорядка в отдел доставлены два человека. С ними общаются следователи, и впоследствии их действиям будет дана правовая оценка.

Отмечается, что во время столкновений поврежден служебный автомобиль патрульной полиции.

Напомним, 1 декабря под Радой прошел митинг SaveФОП. Это движение объединяет малых предпринимателей, требующих сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Конкретно они требуют принятия законопроектов №3853-1 иа №3993, а также отменить требование использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями. С 15 декабря представители движения проводят "налоговый майдан" на Майдане Незалежности.

В январе движение SaveФОП организовало самую крупную протестную акцию с начала года.