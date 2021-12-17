Стефанчук: "Эта Верховная Рада доработает всю каденцию"

Спикер считает, что досрочные парламентские выборы маловероятны.

Стефанчук: "Эта Верховная Рада доработает всю каденцию"
Фото: Макс Требухов

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что досрочные парламентские выборы маловероятны.

Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент LB.ua.

"Я думаю, что Верховная Рада должна работать то время, которое отведено народом Украины... и выполнить те обещания, которые она предоставила. В частности, я отношусь к этому серьезно. Я пришел в парламент именно за этим", - подчеркнул Стефанчук.

Он также отметил, что роспуск парламента "является правом, а не обязанностью президента".

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается распускать Верховную Раду.

В 2019 году Зеленский распустил Раду предыдущего созыва, что позволило ему получить в парламенте собственное большинство. Сейчас рейтинг "Слуги народа" намного ниже двух лет назад, и в случае досрочных выборов партии придется искать партнеров для коалиции.

Очередные выборы Верховной Рады должны состояться в 2023 году.

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