Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму

Она призывает усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы.

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла усиленную резолюцию по правам человека в оккупированном Россией Крыму. Резолюция призывает страны-члены ООН усилить сотрудничество в пределах Крымской платформы.

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

За резолюцию проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались – 85.

Среди стран, проголосовавших против, кроме РоSSийской Федерации, – Беларусь , Армения, Венесуэла, Эфиопия, Эритрея, Зимбабве , Индия, Иран , Казахстан, Камбоджа, Китай , Кыргызстан, Коморские Острова, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Судан, Сирия, Саудовская Аравия, Филиппины, Сербия, Судан, Шри-Ланка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует принятие резолюции и поблагодарил партнеров Украины за ее поддержку.

Президент Владимир Зеленский также приветствовал принятие резолюции.

"Приветствую принятие усиленной резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Государства-члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы. Подытожим год крепкой международной поддержкой Украины. Ценим каждый голос", - написал он в Twitter .

Вітаю ухвалення посиленої резолюції Генасамблеї ?? щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Держави – члени ООН мають поглибити співпрацю в межах Кримської платформи. Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою ??. Цінуємо кожен голос. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2021

Напомним, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма.

В декабре 2020 года Генассамблея уже принимала резолюцию по милитаризации Крыма. В ней говорилось об обеспечении вывода роSSийских военных из Крыма.