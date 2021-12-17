Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму

Она призывает усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы.

Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию относительно прав человека в Крыму
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла усиленную резолюцию по правам человека в оккупированном Россией Крыму. Резолюция призывает страны-члены ООН усилить сотрудничество в пределах Крымской платформы.

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

За резолюцию проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались – 85.

Среди стран, проголосовавших против, кроме РоSSийской Федерации, – Беларусь, Армения, Венесуэла, Эфиопия, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Китай, Кыргызстан, Коморские Острова, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Судан, Сирия, Саудовская Аравия, Филиппины, Сербия, Судан, Шри-Ланка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует принятие резолюции и поблагодарил партнеров Украины за ее поддержку.

Президент Владимир Зеленский также приветствовал принятие резолюции.

"Приветствую принятие усиленной резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Государства-члены ООН должны углубить сотрудничество в пределах Крымской платформы. Подытожим год крепкой международной поддержкой Украины. Ценим каждый голос", - написал он в Twitter.

Вітаю ухвалення посиленої резолюції Генасамблеї ?? щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Держави – члени ООН мають поглибити співпрацю в межах Кримської платформи. Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою ??. Цінуємо кожен голос.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2021

Напомним, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма.

В декабре 2020 года Генассамблея уже принимала резолюцию по милитаризации Крыма. В ней говорилось об обеспечении вывода роSSийских военных из Крыма.

В октябре президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина намерена подать на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. Одна из них касалась милитаризации, другая – прав человека в Крыму.

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