Железняк пришел на брифинг Стефанчука спрашивать о смене главы фракции "Голос"

Народный депутат Ярослав Железняк пришел на итоговый брифинг главы Верховной Рады Руслана Стефанчука по поводу объявления о смене руководителя фракции "Голос", которое было зачитано первым вице-спикером Александром Корниенко.

Железняк взял слово вместо журналистов, которые должны были задавать вопросы, и сказал, что Корниенко "совершил уголовное преступление, потому что, не имея никаких документов, а только указание Андрея Ермака, исключительно как месть фракции "Голос" за то, что мы не голосовали за ваши позорные законы, защищали вашего предшественника... и имея тушек в нашей фракции и на руках постановление ОАСК – два часа назад было зарегистрировано постановление – и сразу замена руководства».

Железняк уверяет, что этих документов якобы не было в Аппарате Верховной Рады, и их будут вносить "задним числом".

Нардеп спросил, где во время внеочередного заседания был Стефанчук, и что будут делать с Корниенко после этого.

Спикер ВР Руслан Стефанчук пообещал разобраться в вопросе смены руководства фракции "Голос".

"Та ситуация, которая произошла в вашей фракции – это вопросы вашей фракции. Не нужно их переносить на парламент. Что касается того, что мы будем делать, я думаю, что по завершении пресс-конференции я готов вернуться в парламент и это проговорить", – отметил он.

Напомним, междоусобицы внутри политсилы "Голос" начались после того, как ее лидер Святослав Вакарчук вышел из парламента. История с заменой главы фракции "Голос" продолжается еще с лета, когда в июне группа народных депутатов объявила о создании объединения "Справедливость". Депутаты этого объединения объявили, что будут менять главу фракции. Лидером объединения стала Устинова, кроме нее туда вошли Ольга Стефанишина, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Владимир Цабаль.

В июле Александра Устинова заявила о смене руководителя фракции с Ярослава Железняка на Романа Костенко (в качестве и.о.). Впрочем, сам Железняк отрицал, что такое решение было принято согласно требованиям устава.