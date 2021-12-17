СБУ разоблачила схему хищения деталей к ЗРК на десятки миллионов гривен

Во время обысков на подпольном складе обнаружили почти 60 наименований комплектующих.

В Житомирской области разоблачены хищения приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы установили подпольный склад, где злоумышленники хранили похищенную продукцию. В ходе его осмотра выявлено несколько тонн комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю. По предварительным оценкам специалистов стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен.

Как свидетельствуют материалы следствия, участники схемы присвоили комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов. Затем похищенную продукцию вывезли в арендуемый склад.

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков обнаружено почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в том числе блоки управления. Изъята продукция направлена на экспертизу.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия в пределах уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.