Корниенко зачитал решение о смене главы фракции "Голос" из Железняка на Устинову

Об этом было объявлено в последние минуты внеочередного заседания.

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко объявил решение о смене главы фракции "Голос" с Ярослава Железняка на Александру Устинову. Соответствующую информацию он объявил на внеочередном парламентском заседании.

Заместителем главы фракции, согласно зачитанной Корниенко информацией, стала Юлия Клименко.

"В соответствии со ст. 60 закона "О регламенте Верховной рады" объявляю об избрании Устиновой Александры Юрьевны на должность главы депутатской фракции "Голос". Заместителем главы избрана Клименко Юлия Леонидовна", - объявил он.

После этого председательствующий закрыл заседание, сказав, что с Кирой Рудык (главой партии) продолжат разговоры по этому поводу.

Железняк в комментарии LB.ua назвал это рейдерским увлечением и незаконной сменой руководства. Железняк считает, что на депутатов якобы оказывает давление Офис президента. "За вчера мы узнали, что какой-то адвокат из Днепра подал иск в Печерский районный суд об отмене положения о фракции партии "Голос". Это произошло, уже прошли сроки. Сегодня то, что вы видели, когда затягивалось внеочередное заседание, не объявляли закрытие, происходило исключительно из-за того, что было давление на судью", – считает депутат. Он добавил, что решение было объявлено якобы с нарушением сроков, и его сразу же получил Александр Корниенко, после чего зачитал решение фракции о смене руководства. Железняк добавил, что он это решение не подписывал, и его заместитель Роман Костенко тоже.

История с изменением главы фракции "Голос" продолжается еще с лета, когда в июне внутри политсилы группа народных депутатов объявила о создании объединения "Справедливость". Депутаты этого объединения объявили, что будут менять главу фракции. Лидером объединения стала Устинова, кроме нее туда вошли Ольга Стефанишина, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Владимир Цабаль.

В июле Александра Устинова заявила о смене руководителя фракции с Ярослава Железняка на Романа Костенко (в качестве и.о.). Впрочем, сам Железняк отрицал, что такое решение было принято согласно требованиям устава.

Впоследствии Регламентный комитет Рады разъяснил ситуацию с заявлениями об уходе Железняка с позиции главы фракции "Голос". По словам источников в комитете, изменения главы фракции "Голос" не произошло из-за недостаточного количества голосов и нарушения процедуры.

В тот же месяц из партии "Голос" вышли семь народных депутатов. Заявления о выходе состоялись на фоне начавшихся в партии долгих междоусобиц после того, как ее лидер Святослав Вакарчук сдал мандат и отошел от дел.

В октябре в партии "Голос" заявили, что объявление главой парламента Русланом Стефанчуком письма отдельных исключенных из политсилы народных депутатов о смещении с должности главы фракции Ярослава Железняка не имеют юридической силы.

На согласительных советах, которые проходят каждый понедельник на пленарных неделях, от "Голоса" выступали сразу два представителя - Ярослав Железняк и Александра Устинова - несмотря на то, что обычно слово имеет только глава фракции.