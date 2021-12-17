Армия обеспечена дизтопливом только на 17%, - Арьев
Обеспечение дизелем, по словам нардепа, даже не составляет пятой части.
Власти закупили только пятую часть дизельного топлива для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам.
«В каком состоянии сегодня оказались ВСУ в условиях угрозы прямого вторжения со стороны РФ? Это – документ МО Украины, который я пытался получить с середины сентября этого года. Я знал о том, что существуют большие проблемы с обеспечением ВСУ горюче-смазочными материалами, в частности, самая большая проблема – это дизель», – сказал Арьев.
Он подчеркнул, что дизель используется в ВСУ для танков, БТР, тяжелой военной техники.
«Я не представлял, что ситуация настолько плохая. Я дважды писал это обращение с требованием предоставить мне материалы, и лишь 14 декабря я их получил. Подписано временно исполняющим обязанности министра обороны генералом Иваном Руснаком. Итак, дизельного топлива для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей. Следовательно, ВСУ при угрозе и с севера, и с востока обеспечены дизелем даже не на пятую часть», – заметил депутат.
При этом он обратил внимание, что президент Зеленский по Конституции отвечает за оборону государства.
«Я думаю, что он знал эту информацию, поэтому должен был немедленно собирать правительство и всех причастных к вопросу обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, чтобы немедленно разобраться в ситуации… На оборону Украины в условиях большой вероятности агрессии средств нет, закупка дизеля фактически сорвана», – констатировал Арьев.