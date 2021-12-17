Армия обеспечена дизтопливом только на 17%, - Арьев

Обеспечение дизелем, по словам нардепа, даже не составляет пятой части.

Армия обеспечена дизтопливом только на 17%, - Арьев
Фото: Lb.ua

Власти закупили только пятую часть дизельного топлива для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в комментарии журналистам.

«В каком состоянии сегодня оказались ВСУ в условиях угрозы прямого вторжения со стороны РФ? Это – документ МО Украины, который я пытался получить с середины сентября этого года. Я знал о том, что существуют большие проблемы с обеспечением ВСУ горюче-смазочными материалами, в частности, самая большая проблема – это дизель», – сказал Арьев.

Он подчеркнул, что дизель используется в ВСУ для танков, БТР, тяжелой военной техники.

«Я не представлял, что ситуация настолько плохая. Я дважды писал это обращение с требованием предоставить мне материалы, и лишь 14 декабря я их получил. Подписано временно исполняющим обязанности министра обороны генералом Иваном Руснаком. Итак, дизельного топлива для ВСУ закуплено на 29% потребностей, это только закуплено, а фактически поставлено на 17% от потребностей. Следовательно, ВСУ при угрозе и с севера, и с востока обеспечены дизелем даже не на пятую часть», – заметил депутат.

При этом он обратил внимание, что президент Зеленский по Конституции отвечает за оборону государства.

«Я думаю, что он знал эту информацию, поэтому должен был немедленно собирать правительство и всех причастных к вопросу обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ, чтобы немедленно разобраться в ситуации… На оборону Украины в условиях большой вероятности агрессии средств нет, закупка дизеля фактически сорвана», – констатировал Арьев.

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