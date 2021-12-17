Рада не смогла внести законопроект об отсрочке РРО для ФЛП в повестку дня

В зале не было необходимого количества депутатов.

Верховная Рада на внеочередном заседании не смогла внести законопроект о переносе на год обязательного применения РРО для ФЛП 2-4 групп в повестку дня. Для внесения требовалось 226 голосов, собралось только 102.

Из "Слуги народа" проголосовали 36 депутатов, ОПЗЖ - 12, "Европейской солидарности" - 21, "Батькивщины" - 10, "За будущее" - 11, "Голос" - 0, "Доверие" - 4.

После объявленного с 13 по 13:30 перерыва многие депутаты не вернулись в сессионный зал, поэтому необходимого для голосования количества депутатов не было.

Документ, который должны были рассматривать, вносит изменения в Налоговый кодекс только в части срока введения РРО – вместо 1 января 2022 года предлагалось ввести с 1 января 2023 года.

Внеочередное заседание по этому вопросу было созвано по требованию 155 народных депутатов. Глава фракции "Слуга народа" утром в пятницу говорил, что документ вряд ли наберет достаточно поддержки.

За принятие этого законопроекта долгое время митинговали ФЛП, в том числе и сегодня.

Год назад, когда Верховная Рада приняла компромиссный законопроект и перенесла обязательность использования кассовых аппаратов на 2022 год, нардепы говорили, что это последняя уступка.

Принятию законопроекта предшествовали массовые митинги. Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LB.ua говорил, что отсрочка фискализации на год до января 2022 года возможна для ФЛП за исключением рисковых групп – сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.

17 ноября 2020 г. произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые вышли на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов для всех групп ФЛП, а не только для тех, чья деятельность не считается рисковой. Рисковые - сети электроники, аптеки, продажи в интернете, автозапчасти и ювелирные изделия.

4 ноября в Верховной Раде Украины не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, отсрочивающего на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.

Президент Владимир Зеленский предлагал в своем законопроекте определять предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения. Отсрочка в его предложениях касалась только 2-4 групп ФЛП.