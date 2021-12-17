Создание районных советов в Киеве поддерживают две трети жителей столицы, – опрос

Создание в Киеве районных советов поддерживают 65% киевлян. Об этом стало известно из результатов социологического опроса «Общественно-политические настроения киевлян», проводившегося 10-12 декабря социологической группой «Рейтинг».

Отвечая на вопрос: «Поддерживаете ли вы введение районных советов в Киеве », 65% респондентов дали утвердительный ответ. 23% заявили, что не поддерживают такую идею. А 12% затруднились ответить.

В опросе группы «Рейтинг» на тему «Общественно-политические симпатии киевлян», который проводился с 10 по 12 декабря, приняли участие 2 000 жителей столицы старше 18 лет. Опрос проводился в виде телефонных интервью с использованием компьютера (методом CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.