В селе Винницкой области отказываются переименовывать улицу Терешковой

В селе Борков Винницкой области местные жители проголосовали против переименования улицы Терешковой, никак это не мотивируя. Об этом говорится в ответе на запрос журналиста LB.ua Александра Рудоманова.

При этом еще в мае 2021 года Институт национальной памяти Украины обратился в Литинский поселковый совет, в который входит это село, письмом №1366/09.5-07-21 от 28.05.2021 с информацией о необходимости переименования данной улицы, но поселковый совет проигнорировал письмо и провел опрос жителей, что не предусмотрено действующим законодательством.

Вместе с тем, LB.ua направило соответствующие запросы в ОГА и прокуратуру с просьбой дать комментарий по саботажу декоммунизации в селе.

"Это какая-то дикость, что в Винницкой области так хотят чествовать депутатку, что голосовала за аннексию Крыма", - рассказал LB.ua основатель движения "Декоммунизация.Украина" Вадим Поздняков.

Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 г. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она была деятелем Коммунистической партии.