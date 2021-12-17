Разумков: СНБО должен провести заседание по вопросу нехватки угля на государственных ТЭС

На улице плюсовая температура, а атомные станции уже вынуждены работать четырнадцатью блоками.

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что проблемой с нехваткой угля в Украине должен заняться Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в пятницу, 17 декабря.

"У нас есть СНБО. Он не должен играться, а заниматься реальными вопросами национальной безопасности и обороны. Он не собирался из-за напряжения на границах с РоSSийской Федерацией, он не собирается сегодня, хотя энергетическая безопасность - это тоже часть национальной безопасности", - заявил он.

Разумков подчеркнул, что на улице сейчас плюсовая температура, а атомные станции уже вынуждены работать 14-ю блоками из 15-ти, потому что на угольных ТЭС нет топлива.

"Его не хватает в первую очередь на "Центрэнерго", а это - принадлежащая государству компания. Мы сейчас не об Ахметове, там тоже есть проблемы, но "Центрэнерго" не обеспечено углем", - возмутился он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что проблема с нехваткой угля в Украине на сегодняшний день решена. По его словам, Украина сейчас добывает и импортирует 2 млн. тонн в месяц при потреблении 1,7 млн.

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