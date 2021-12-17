Шмигаль: проблема с углем на сегодняшний день решена

Украина добывает и импортирует 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн.

Шмигаль: проблема с углем на сегодняшний день решена
Фото: Рада ТВ

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема с нехваткой угля в Украине на сегодняшний день решена.

Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Что касается наличия угля, на сегодняшний день баланс положительный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц, с углем на сегодняшний день проблема, по информации Министерства энергетики, решена", - сказал Шмигаль.

Таким образом он прокомментировал письмо СБУ, якобы предупредившее правительство об угрозе остановки теплогенерирующих предприятий из-за отсутствия топлива.

Шмигаль сообщил, что запасов газа также достаточно, чтобы спокойно пройти отопительный сезон.

"Все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы правительством, принимаются в оперативном порядке", - сказал премьер-министр.

Напомним, что запасы угля на ТЭС в Украине сейчас ниже минимально допустимого уровня.

Для экономии угля государство увеличило производство электроэнергии на атомных станциях. Сейчас они работают 14 энергоблоками из 15-ти.

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