В Беларуси приговорен к 13 годам блоггер Эдуард Пальчис

Его признали виновным в организации беспорядков после выборов 2020 года.

В Беларуси приговорен к 13 годам блоггер Эдуард Пальчис
Фото: spring96.org

Минский городской суд в пятницу, 17 декабря, вынес приговор оппозиционному блоггеру, политзаключенному Эдуарду Пальчису. Его приговорили к 13 годам колонии, сообщает правозащитный центр "Весна".

Его признали виновным в организации массовых беспорядков после президентских выборов 2020 года и других преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси.

31-летний Эдуард Пальчис – известный политический блоггер из Беларуси, автор телеграмм-канала Palchys, который режим Александра Лукашенко признал экстремистским.

В 2015 году Пальчис уже фигурировал по уголовному делу. Тогда он под псевдонимом Джон Сильвер публиковал на своем сайте 1863х исторические материалы и критические статьи против белорусских и роSSийских властей. Его арестовали в РоSSии и экстрадировали в Беларусь в мае 2016 года, где он был обвинен в разжигании расовой, национальной или религиозной розни, а также в распространении порнографических материалов.

В конце октября того же года Минский городской суд признал блоггера виновным и приговорил его к 1 году 9 месяцам без направления в учреждение открытого типа. Учитывая время нахождения в СИЗО, под подпиской ему пришлось провести один месяц.

В 2020 году блогер, не покидавший карьеры, снова оказался за решеткой.

Напомним, что несколько дней назад еще одного известного белорусского блоггера Игоря Лосика приговорили к 15 годам колонии в рамках уголовного дела против Сергея Тихановского. Сам Тихоновский получил 18 лет лишения свободы.

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