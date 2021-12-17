58% квот на канале "Рада" принадлежат фракции "Слуга народа"

Персонал канала также изучает вопрос о переносе студии.

58% квот на канале "Рада" принадлежат фракции "Слуга народа"
Фото: Анна Стешенко

Договоренности о переносе студии канала "Рада" со второго этажа парламента в другое место не было, но было такое пожелание.

Технический персонал телеканала изучает этот вопрос, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии журналистам.

Он также сказал, что с учетом переформатирования канала прорабатывается наполнение эфиров.

"Например, говорили о квотном принципе. 58% должно быть представление "Слуги народа", и дальше там (в зависимости от представленности политсилы в Раде. – Ред.)", – пояснил он.

Нардеп призвал руководителей других фракций и групп договориться о квотном представительстве на телеканале "Рада".

Предлагается ежедневное или еженедельное квотирование на освещение депутатов разных фракций и групп. Арахамия отметил, что также должно быть освещение комитетов, но не в формате прямых трансляций.

После запуска обновленного канала "Рада" вокруг него возникло несколько скандалов. В частности, журналисты и депутаты жаловались, что студия канала на 2 этаже препятствует передвижению. Также оппозиция заявила, что финансирование телеканала может быть направлено вне системы Prozorro.

Вчера Петр Порошенко ворвался в прямой эфир канала и заявил, что деньги налогоплательщиков тратятся незаконно.

В скандал попал и ведущий канала, политтехнолог Петров. Он в эфире "Советы" назвал поведение экс-канцлера Германии Ангелы Меркель "свинством", за что потом извинялся в эфире телеканала.



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