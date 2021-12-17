Половина украинцев готовы сопротивляться роSSийской интервенции

Каждый третий готов взять в руки оружие.

Половина украинцев готовы сопротивляться роSSийской интервенции
Фото: пресслужба штабу ООС

Половина украинцев готовы оказывать вооруженное или гражданское сопротивление в случае нового нападения РоSSии на Украину.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 3-11 декабря.

Участников опроса спрашивали, готовы ли они предпринимать какие-либо действия в случае осуществления вооруженной интервенции со стороны РоSSии.

Каждый третий респондент – 33,3% – заявил о готовности взять в руки оружие. Еще 21,7% респондентов готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского неповиновения. В общем, тем или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев.

14,8% участников опроса признались, что выехали бы в более безопасный регион, а 9,3% - выехали бы за границу – 9,3%. Ничего бы не делали 18,6% респондентов. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

Готовность сопротивляться варьируется от 60,5% на западе страны до 37,2% на востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на западе до 25,6% на востоке.

Украина в целом Запад Центр Юг Восток
Будут оказывать сопротивление (выбрали одну из двух ниже или обе опции): 50,2 60,5 52,2 43,0 37,2
Будут оказывать вооруженное сопротивление 33,3 39,7 33,7 29,7 25,6
Будут сопротивляться путем участия в акциях гражданского неповиновения – таких, как демонстрации, протесты, марши, бойкоты, забастовки, гражданское неповиновение 21,7 28,6 22,5 15,8 16,8
Выедут в более безопасный регион Украины 14,8 8,8 14,0 16,7 25,6
Выедут за границу 9,3 9,6 8,7 10,1 9,1
Ничего не будут делать 18,6 14,4 17,8 22,1 22,7
Не знают 12,1 10,9 13,7 12,1 10,7
Отказались отвечать 1,1 0,8 0,7 1,7 2,2

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 2 000 респондентов. Статистическая погрешность – не более 2,4%.

Напомним, западные СМИ, политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании роSSийских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.

7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины состоялся разговор Путина и Байдена. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию". Вместе с тем, Байден допустил встречу США и членов НАТО с Россией для обсуждения ее опасений в отношении Альянса. Страны Восточной Европы критически отнеслись к этой идее президента США.

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