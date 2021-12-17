Половина украинцев готовы сопротивляться роSSийской интервенции
Каждый третий готов взять в руки оружие.
Половина украинцев готовы оказывать вооруженное или гражданское сопротивление в случае нового нападения РоSSии на Украину.
Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 3-11 декабря.
Участников опроса спрашивали, готовы ли они предпринимать какие-либо действия в случае осуществления вооруженной интервенции со стороны РоSSии.
Каждый третий респондент – 33,3% – заявил о готовности взять в руки оружие. Еще 21,7% респондентов готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского неповиновения. В общем, тем или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев.
14,8% участников опроса признались, что выехали бы в более безопасный регион, а 9,3% - выехали бы за границу – 9,3%. Ничего бы не делали 18,6% респондентов. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.
Готовность сопротивляться варьируется от 60,5% на западе страны до 37,2% на востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на западе до 25,6% на востоке.
|Украина в целом
|Запад
|Центр
|Юг
|Восток
|Будут оказывать сопротивление (выбрали одну из двух ниже или обе опции):
|50,2
|60,5
|52,2
|43,0
|37,2
|Будут оказывать вооруженное сопротивление
|33,3
|39,7
|33,7
|29,7
|25,6
|Будут сопротивляться путем участия в акциях гражданского неповиновения – таких, как демонстрации, протесты, марши, бойкоты, забастовки, гражданское неповиновение
|21,7
|28,6
|22,5
|15,8
|16,8
|Выедут в более безопасный регион Украины
|14,8
|8,8
|14,0
|16,7
|25,6
|Выедут за границу
|9,3
|9,6
|8,7
|10,1
|9,1
|Ничего не будут делать
|18,6
|14,4
|17,8
|22,1
|22,7
|Не знают
|12,1
|10,9
|13,7
|12,1
|10,7
|Отказались отвечать
|1,1
|0,8
|0,7
|1,7
|2,2
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 2 000 респондентов. Статистическая погрешность – не более 2,4%.
Напомним, западные СМИ, политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании роSSийских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.
7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины состоялся разговор Путина и Байдена. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию". Вместе с тем, Байден допустил встречу США и членов НАТО с Россией для обсуждения ее опасений в отношении Альянса. Страны Восточной Европы критически отнеслись к этой идее президента США.