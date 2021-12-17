Ведущий канала "Рада" Петров извинился за слова в адрес Меркель в эфире программы

Он сказал, что "не разобрался в ситуации до конца, и в принципе с его стороны было очень бестактно называть поведение женщины тем словом, которое он выбрал".

Ведущий канала
Владимир Петров
Фото: Главком

Ведущий канала "Рада", политтехнолог Владимир Петров принес извинения в эфире за слова в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель.

17 декабря в эфир канала "Рада" запустили видеообращение Петрова, где он извинился за свои слова.

"В среду в проекте "На самом деле" я позволил себе неприятное и бестактное высказывание по отношению к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мне досадно, что произошла такая ситуация. В тот день и на тот момент я был очень раздражен информацией из СМИ, я не разобрался в ситуации до конца, и в принципе с моей стороны было очень бестактно называть поведение женщины тем словом, которое я выбрал", – заявил он.

Какие слова он употребил в отношении экс-канцлера – он не уточнил. Нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин в Facebook писал, что ведущий Петров на канале "Рада" после сюжета о татуировке свиньи сказал: "а сейчас о настоящем свинстве" и начал рассказывать о Меркель и Байдене.

Это не первое оскорбление в адрес Меркель от Петрова. Ведущий в программе "Петров live" на канале ISLND TV14 декабря сказал: "Если мы уже говорим о свинье – не могу не упомянуть Ангелу Меркель".

"Оказывается, именно Ангела Меркель заблокировала поставки в Украину оружия натовского... Я сейчас обращаюсь к владельцам тату-салона, которые пытались татуировать свинью, и которым это не дали сделать. Ребята, я думаю, что никто из украинцев не будет против, если вы поймаете Меркель и набьете ей на спине эту церковь с куполами", – заявил он.

Напомним, с 15 декабря канал "Рада" начал вещать в обновленном формате. Согласно распространенному проморолику, среди ведущих вещателя – бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук. Впоследствии канал "открестился" от этого ролика.

Владимир Петров в ноябре 2018 года был задержан по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни заместителя начальника отдела департамента защиты национальной экономики полиции Александра Варченко, имя которого было использовано в секс-скандале о притязаниях к студентке.

В 2019 году Петров баллотировался в президенты.

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