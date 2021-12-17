Шмигаль прокомментировал скандал вокруг экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили

Он посоветовал депутатам обращаться с запросом для получения развернутой информации.

Шмигаль прокомментировал скандал вокруг экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмигаль прокомментировал скандал вокруг ссоры в то время заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили со стражами порядка на блок-посте.

Во время часа вопросов к правительству на вопрос нардепки от "ЕС" Софии Федины о том, почему Гогилашвили охраняли спецназовцы, Шмигаль сказал:

"Что касается ситуации с заместителем министра внутренних дел – вы знаете, он был уволен по собственному желанию. Относительно нахождения группы людей на этому блокпосту – фактически в машинах ехали сотрудники, которые ехали для соответствующих действий на этой территории. Что касается большей информации – дайте, пожалуйста, депутатский запрос, если это негрифованная информация относительно группы лиц", – сказал глава правительства.

Напомним, супруга Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского.

После победы Владимира Зеленского Гогилашвили назначили заместителем министра внутренних дел. В МВД он отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со стражами порядка из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы.

Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное невыполнение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовика: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет…".

После огласки скандала СМИ сообщили, что у Гогилашвили есть действующий роSSийский паспорт, выданный в 2003 году. Также у него есть личный налоговый номер РФ. Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в РоSSии. В частности, был помощником депутата Госдумы, "единоросса" Николая Валуева.

После этого министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения.

Со своей стороны Гогилашвили извинился за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили.

После первого видео из Гогилашвили появилось еще одно, записанное в ноябре. На нем он назвал тупым патрульного в Киеве, который не узнал его в лицо.

13 декабря правительство уволило заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

16 декабря журналисты обнародовали расследование, в котором говорится, что семья Гогилашвили живет в одном имении с главным украинским разведчиком.

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