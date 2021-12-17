Пограничники не пустили в Украину роSSийского гитариста

Государственная пограничная служба запретила въезд в Украину роSSийскому гитаристу за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

По информации "Укринформа", это участник группы "Город 312" Александр Ильчук.

Он прилетел в Киев авиарейсом из Стамбула.

"На вопрос, когда он последний раз посещал ТОТУ АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а впоследствии начал путаться, называя сначала 2001 год, потом 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал", – сообщила пограничная служба.

За нарушение норм украинского законодательства иностранца в Украину не пропустили. Кроме того, он получил запрет на въезд в Украину на ближайшие три года.

Напомним, что порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее позволяет посещать Крым только через наземные контрольные пункты въезда-выезда.

Любой человек, который приезжает в Крым на автомобиле или поезде через мост из Кубани или прилетает самолетом, автоматически нарушает украинское законодательство.