Оккупанты провели обыск у крымскотатарского активиста из Старого Крыма

Мужчину увезли якобы на допрос по делу Наримана Джелялова.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В пятницу в оккупированном Россией Крыму провели обыск в доме крымскотатарского активиста Наримана Аметова из города Старый Крым возле Феодосии.

Как сообщает "Крымская солидарность", следственные действия начались около шести утра. Мужчину сразу задержали и увезли якобы на допрос.

Жена Аметова рассказала, что обыск прошел по делу о взрыве газопровода в Перевальном в августе 2021 года.

"Сказали, что везут к следователю на допрос", – рассказала она.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Знакомые Аметова рассказали, что он не безразличен к происходящему в Крыму, посещает суды, ездит в Ростов-на-Дону, участвует во флешмобах в поддержку политзаключенных.

Напомним, что одним из фигурантов уголовного дела о подрыве газопровода в Крыму является первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Его и еще двоих крымских татар Азиза и Асана Ахтемовых задержали в сентябре.

Тогда же ФСБ опубликовала видео с "признаниями" братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что показания против себя они дали по принуждению: сотрудники роSSийской спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

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