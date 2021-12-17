Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в список ЮНЕСКО

Соответствующее решение было принято на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.

Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в список ЮНЕСКО
Фото: ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент Орьнек и знание о нем официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Соответствующее решение было принято на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.

Об этом сообщил в Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма чрезвычайна и ее необходимо оберегать. На международном уровне", - говорится в сообщении.

Ткаченко поблагодарил экс-министра культуры Евгения Нищука за начало этой инициативы, а командам Минкульта и МИД – за завершение этого дела.

Напомним, в декабре 2019 года керамику из прикарпатского города Косово Ивано-Франковской области внесли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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