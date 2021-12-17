Минздрав заказал у Merck Sharp & Dohme лекарство от COVID-19

Министерство здравоохранения подписало соглашение на покупку лекарства против коронавирусной болезни COVID-19 с компанией Merck Sharp & Dohme.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, пишет "Укринформ".

Американская компания будет поставлять в Украину молнупиравир.

"Это таблетки, поэтому у него нет особых требований хранения и его удобно принимать. Мы планируем закупить 300 тысяч курсов молнупиравира и применять его для лечения COVID-19 в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Молнупиравир блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

На сайте компании утверждается, что эти таблетки снижают риск госпитализации на 50%.

Во время третьей стадии клинических исследований только 7,3% пациентов, принимавшим молнупиравир, потребовалась госпитализация. Ни один из них не умер. В группе, принимавшей плацебо, уровень госпитализаций был вдвое выше – 14,1%, восемь человек умерли.

Напомним, что Минздрав также заказал 300 тысяч курсов лекарственного средства "Паксловид" от Pfizer.

В ноябре 2021 года Кабинет министров расширил перечень лекарственных средств для лечения COVID-19, добавив туда первые таблетки с доказанной эффективностью – молнупиравир американской Merck Sharp & Dohme и PF-07321332/ритонавир от Pfizer.