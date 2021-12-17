Главный архитектор Киева рассказал, когда планируют принять новый Генплан города

В феврале в Киеве планируется начать публикацию и общественное обсуждение Генерального плана города. Процесс его принятия вместе со всеми экспертизами будет проходить не менее полугода. Об этом главный архитектор столицы Александр Свистунов рассказал в интервью LB.ua.

"Я бы очень хотел в феврале начать процесс публикаций и общественных обсуждений. У нас есть также государственная экспертиза, согласование с профильными министерствами, градсоветом, потом надо проработать все замечания общественности. Сложив это вместе… раньше чем за полгода не примут", – отметил он.

Главный архитектор Киева добавил, что процесс принятия Генплана задерживался, поскольку Министерство культуры должно было согласовать историко-архитектурный опорный план для столицы. Этот документ регулирует режимы и границы использования территорий исторических ареалов города.

"Для меня историко-архитектурный опорный план – это регуляторный, фундаментальный документ, которого я очень ждал. Отсутствие этого документа не позволяло нам двигаться дальше с Генеральным планом. Ведь именно на этом фундаменте вырастает основа – возможности реализации тех или иных планов по высотности зданий", – прокомментировал он.

Напомним, что действующий генплан Киева рассчитан до 2020 года. Ранее Виталий Кличко заверял, что новый Генплан Киева будет вынесен на общественное обсуждение летом, а принят Киевсоветом - осенью 2019 года.

В декабре 2019 года Виталий Кличко лично представил основные положения проекта развития Киева до 2025 года. Тогда же презентовали и новый Генплан Киева до 2025 года. Общественные организации, борющиеся с застройками в Киеве , не были аккредитованы на событие.

В марте 2020 года организация "Киевгенплан" завершила разработку проекта нового Генерального плана Киева и обнародовала его основные положения. После этого проект неоднократно подвергался критике экспертов и общественных активистов.

В октябре 2021 г. в КГГА сообщили, что Генплан вынесут на общественное обсуждение до конца года.