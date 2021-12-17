На Донбассе погиб украинский военный

В течение суток зафиксировали пять обстрелов.

?На Донбассе погиб украинский военный
Фото: Макс Левин

В четверг, 16 декабря, в ходе боевых действий на востоке Украины погиб украинский военный.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

За сутки на Донбассе зафиксировали пять обстрелов возле Новолуганского, Песков, Золотого, Майского и Павлополя, в результате которых один солдат получил ранение и один - погиб.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - сообщается в сводке.

С начала дня 17 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупационных войск не было.

Напомним, что в начале декабря на Донбассе был убит боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

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