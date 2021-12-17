"Слуга народа" не будет голосовать за законопроект по ФЛП на внеочередном заседании, – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что сегодня на внеочередном заседании по отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей за законопроект может не набраться необходимого количества голосов.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Собрали, будут голосовать, но я думаю, что мы не будем голосовать, что не будет достаточно голосов. Почему? Я вам объясню. Мы услышали их и изменили законопроект во многих местах. Но рисковые группы, подакцизные группы нужно делать. Сейчас рекордные объемы теневого рынка", – отметил он.

Арахамия добавил, что иногда крупные ритейлеры маскируются под мелкий бизнес, из-за чего возникают манипуляции с налогообложением.

"Поэтому эти изменения, которые мы проголосовали, позволят отделить, а затем для мелких ослаблять. Мое мнение таково – если ты мелкий, нужно предоставить тебе максимальную возможность дышать, развиваться, чтобы ты перешел в средний", – отметил он.

Ранее нардеп "Слуги народа" Александр Качура обнародовал в Telegram подписанное главой парламента распоряжение о созыве внеочередного заседания в связи с требованием 155 народных депутатов.

Единственный вопрос для рассмотрения на нем – законопроект 6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

За принятие этого документа долгое время митингуют ФЛП, в том числе и сегодня утром.

Напомним, что в декабре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом компромиссный законопроект об отсрочке ввода кассовых аппаратов для ФЛП. Согласно ему, введение кассовых аппаратов для нерисковых групп было отсрочено до 2022 года. Тогда власти говорили, что это последняя отсрочка.