"Слуга народа" не будет голосовать за законопроект по ФЛП на внеочередном заседании, – Арахамия

155 депутатов потребовали созвать внеочередное.

"Слуга народа" не будет голосовать за законопроект по ФЛП на внеочередном заседании, – Арахамия
Фото: пресслужба партії

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что сегодня на внеочередном заседании по отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей за законопроект может не набраться необходимого количества голосов.

Об этом он сообщил журналистам в кулуарах парламента.

"Собрали, будут голосовать, но я думаю, что мы не будем голосовать, что не будет достаточно голосов. Почему? Я вам объясню. Мы услышали их и изменили законопроект во многих местах. Но рисковые группы, подакцизные группы нужно делать. Сейчас рекордные объемы теневого рынка", – отметил он.

Арахамия добавил, что иногда крупные ритейлеры маскируются под мелкий бизнес, из-за чего возникают манипуляции с налогообложением.

"Поэтому эти изменения, которые мы проголосовали, позволят отделить, а затем для мелких ослаблять. Мое мнение таково – если ты мелкий, нужно предоставить тебе максимальную возможность дышать, развиваться, чтобы ты перешел в средний", – отметил он.

Ранее нардеп "Слуги народа" Александр Качура обнародовал в Telegram подписанное главой парламента распоряжение о созыве внеочередного заседания в связи с требованием 155 народных депутатов.

Единственный вопрос для рассмотрения на нем – законопроект 6376 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отсрочки сроков расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

За принятие этого документа долгое время митингуют ФЛП, в том числе и сегодня утром.

Напомним, что в декабре прошлого года Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом компромиссный законопроект об отсрочке ввода кассовых аппаратов для ФЛП. Согласно ему, введение кассовых аппаратов для нерисковых групп было отсрочено до 2022 года. Тогда власти говорили, что это последняя отсрочка.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
США и ЕС едины в поддержке Украины, - БлинкенСША и ЕС едины в поддержке Украины, - Блинкен
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия: электронный реестр оборонных закупок заработает в январе
Арахамия: власти будут искать "креативное решение" для сдерживания цен на газ
Арахамия о "Раде": нам не нужен телеканал, который никто не смотрит
Арахамия посоветовал Богдану обратиться к правоохранителям в случае владения доказательствами "черных" зарплат "слуг народа"Арахамия посоветовал Богдану обратиться к правоохранителям в случае владения доказательствами "черных" зарплат "слуг народа"
Под Радой собрались митинги шахтеров и сторонников законопроекта "о столице"Под Радой собрались митинги шахтеров и сторонников законопроекта "о столице"
Парламент принял законопроект об авторских правахПарламент принял законопроект об авторских правах
Нардепы не смогли проголосовать законопроект по усовершенствованию медицинской помощиНардепы не смогли проголосовать законопроект по усовершенствованию медицинской помощи
Вице-спикер: Представительство "Слуги народа" и оппозиции на обновленном канале "Рада" будет квотным
Нардепы разблокировали подписание "ресурсного" законопроекта 5600Нардепы разблокировали подписание "ресурсного" законопроекта 5600
Арахамия::"Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздникиАрахамия::"Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздники
Последние новости
Подгружаем последние новости